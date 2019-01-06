Yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek

Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece düşeceği ülkemizde, rüzgar kuvvetli ve fırtınamsı esecek, ayrıca bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur da var.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava bu haftasonuna kadar genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Çarşamba gününe kadar sağanak yağmurlu, yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı bugünden sonra 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgemizde bugün hava çok bulutlu, sağanak yağmurlu, bugün n dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.