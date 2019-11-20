Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Yağmur geliyor!

Havanın önümüzdeki günlerde yağmurlu geçmesi bekleniyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:08
Yağmur geliyor!

Havanın hafta boyunca yağmurlu geçmesi bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu, pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim