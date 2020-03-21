"Yağmur gibi yardım yağdı"

Taşlıca-Boltaşlı Köyleri arasında teknenin yan yatması sonucu denize düşen mültecilere anında müdahale edildi. Tahliyesi kısa sürede yapılan mülteciler, İskele’de Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’na yerleştirildi. İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından kriz masası oluşturuldu.



İSKELE BELEDİYESİ’NDEN TEŞEKKÜR

Coronavirüsü nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aralarında 29 çocuğun olduğu toplam 175 mülteciyi bağrına bastı. Kısa süre içerisinde 175 kişinin kıyafet ihtiyacını gideren Kıbrıs Türk Halkı, bir kez daha birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi. İskele’den Girne’ye, Lefkoşa’dan daha birçok noktadan hareket eden insanlar yardımlarını ulaştırdı.

Kıyafet ihtiyacı karşılanan mülteciler için şimdi aralarında çocukların da bulunması nedeniyle en önemli ihtiyaç; Biberon, bebek bezi, süt, bebek maması ve bebek bisküvisi.

YEŞILIRMAK, “YAĞMUR GİBİ YARDIM YAĞDI”

Yenierenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, yardım çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlara teşekkür etti. “Arkadaşlar, Çok fazla kıyafet yardımı gelmiştir. Lütfen kıyafet yardımı yapmayın. Süt ve çocuk bezi dışında yardıma şuan için gerek kalmamıştır. Yağmur gibi yardım geldi. Teşekkürler yüreği güzel insanlar. Teşekkürler Kıbrıs.”