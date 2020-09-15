“Yağmurlar yağacak, ben ne olacağım?"

Lefkoşa’nın göbeğinde insanlık dramı yaşanıyor. 9 gün önce ev sahibi tarafından yıllardır yaşadığı evden yaka paça eşyaları ile sokağa atıldığını iddia eden 75 yaşındaki Misli Tahir, sığındığı bir evin bahçesinde yatıp kalkıyor. Kendisine yardım eli uzatılmasını bekleyen Tahir, bu ülkenin yöneticilerinin nerede olduğunu sordu, yardım istedi.

Bir çocuk annesi olduğunu ifade eden Tahir, oğlunun Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığını kendisine sahip çıkan kimsenin olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Misli Tahir, yaşadığı dramı anlattı.

Akrabasının gösterdiği evin bahçesine can yoldaşı köpeği ile sığınan çaresiz kadın, “Dokuz gündür sırtıma su değmedi. Boğazımdan bir lokma ekmek düğüm düğüm geçer” dedi.

“Kapıları ve camları kırdılar”

Yıllardır Surlariçi’nde derme çatma bir evde yaşama tutunmaya çalıştığını ifade eden Misli Tahir, YENİDÜZEN aracılığı ile yetkililere seslendi yaşadığı dramı anlattı.

Kaldığı evin kirasını aksatmadan ödediği halde, eşyaları ile sokağa atıldığını iddia eden Tahir, 9 gündür sokak ortasında yatıp kalkıyor.

Tahir yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben Kıbrıslıyım. Bu ülkenin insanıyım, yaşım 75. Kendimi bildim bileli kiralarda yaşadım, çok küçük yaşta evlendim, terk edildim bir çocuğumla hayata tutundum. Oğlum Kıbrıs’ın güneyinde ben tek başıma yaşıyorum. Surlariçi'nde bir evde kalıyordum, ev sahibi kirayı Nisan ayında yükseltti. Yine sesimi çıkardım, ev sahibin oğlu oturduğu evden atılınca kaldığım yere gözünü dikti. Beni tehdit etti, evden çıkmamı istedi kapılarımı camlarımı kırdı. Kendimi eşyalarım ile sokakta buldum” dedi.

Tahir: “Aç değilim ama açıktayım”

Küçük Kaymaklı'da bir akrabasının evinin bahçesine yıllarca çalışıp emeği ile aldığı eşyaları ile sığınan Misli Tahir, zor günlerden geçiyor. Salgının da giderek yaygınlaştığı günlerde sokak ortasında yatıp kalkan yaşlı kadının dramı yürek burktu.

Gözünde yaş durmayan Misli Tahir, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin getirdiği yemekleri ile karnını doyurduğunu söyledi.

“Aç değilim ama açıktayım. Kaç gün daha bu bahçede uyurum, önümüz kış ve soğuk. Akrabam bu bahçede kalmama izin verdi, ama kaç hafta daha kalırım. Yağmurlar yağacak, ben ne olacağım? Kendime ait hiç evim olmadı, hayatım hep böyle geçerken, artık ömrümün son durağında bir bahçe köşesinde ölümümü bekliyorum” dedi.

Aldığı para ilaçlarına ve kirasına yetiyor…

Yıllarca çalıştığı yerlerde eksik yatırım yüzünden emekli olamadığını, annesinin maaşı ile hayatını idame ettirdiğini anlatan yaşlı kadın, sigortalardan 2 bin 200 TL maaşı olduğunu eline geçen paranın ilaçlarına ve evinin kirasına yettiğini söyledi.

Belediyenin yaptığı yemek yardımı ile de yıllardır karnını doyurduğunu anlatan Misli Tahir, “Çok bir beklentim yok. Başımı sokabileceğim bir oda olsun, günlerdir sokak ortasında yatıp kalkarım. Kaç gün daha bu bahçede kalırım? Kendi insanına sahip çıkılmayan bir ülkede yaşadığım için utanırım. Bu yaşımda kimin kapısını çalabilirim? Hiçbir devlet yetkilisi yok mu bana yardım elini uzatacak.?”

Yaşlı kadın isyan etti…

Salgın nedeniyle gereken önemi ve titizliği de kendine göstermediğini kaydeden Misli Tahir, “9 gündür sırtıma su değmedi. Ülkede pandemi var ben yaşlı bir kadınım sağlıklı bir yerde yatıp kalkamazken, kendimi bu hastalıktan nasıl koruyacağımı düşünürüm. Başbakan, Cumhurbaşkanı nerede? Ben bu ülkenin insanıyım, bu insanları seçiyoruz, yaşlılarına böyle mi sahip çıkar devlet yetkilileri?. Kendi insanını bir bahçe köşesinde ölüme terk ettiler” dedi.

HABER - KAYNAK : DEVRİM DEMİR - YENİDÜZEN GAZETESİ