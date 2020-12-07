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YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR

KKTC’de havanın, 2 günün ardından yarın yeniden yağmurlu olması bekleniyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:37
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YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR

KKTC’de havanın, 2 günün ardından yarın yeniden yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 - 14 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın etkili olması beklenen yağışın, Çarşamba ve Perşembe günü sona ermesi, Cuma günü yeniden başlaması ve salıya kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 - 23 derece, periyodun son günleri ise 16 – 19 derece  dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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