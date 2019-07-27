Yakalanan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Girne’de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde, para meselesi yüzünden tartışıp, kavga ettikleri esnada, üç kişiyi farklı yerlerinden bıçaklayan ve bu sebepten ötürü aranan zanlılar Shahbaz Ahmad ve Sajjad Ahmad, önceki akşamtespit edilmelerinin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı olayla ilgili bulguları aktardı. Yoncacı, zanlılar Shahbaz Ahmad ve Sajjad Ahmad’ın “Katle Teşebbüs”, “Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis, 25 Temmuz akşamı saat 23.00 raddelerinde, Girne de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde aynı yerde ikamet eden Pakistan uyruklu Shahbaz Ahmed, Tajamal Ilyas, Muhammad Azame, Sajjad Ahmad’ın bir taraf olup, para meselesinden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu, diğer tarafta bulunan Muhammed Ikram, Fahad Shazad, Shazib Ali, Wajjid Ali ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini belirtti. Polis zanlıların ağız uzunluğu 16,5 cm olan bıçağı Muhammed Ikram’ın sağ omzuna saplayıp, adı edileni yaraladıktan sonra, Fahad Shazad’ın sağ elini keserek adı edileni yaraladığını kaydetti. Polis çavuşu Yoncacı akabinde, bıçağı Shazip Ali’nin sağ köprücük kemiğine saplayarak adı edileni ağır şekilde yaraladığını söyleyen Yoncacı, Muhammed Ikram ve Fahad Shazad’ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Acil Servisi’nde görmüş oldukları tedavinin ardından, müşahade altına alındıklarını, Shazib Ali'nin ise hayati tehlikesi olduğunu söyledi. Meseleyle ilgili olarak önceki gün Tajama Ilyas’ın Girne’de, Shahbaz Ahmad ve Sajjad Ahmad’ın ise Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandıklarını belirten polis, zanlıların Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde doktor muayenesinden geçirildiklerini ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın, olay yerinde tespit edilip emare olarak alındığını, zanlı Shahbaz Ahmad’ın gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, akabinde tekrardan doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti. Meseleyle ilgili olarak zanlı Wajjid Ali’nin halen aranmakta olduğunu, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten Yoncacı, Shazip Ali’nin hayati tehlikesinin halen devam etmekte olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmaları talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların poliste 2 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.