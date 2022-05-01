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Yakıt değişim ücreti adı altında birim eklendi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)'in elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı "Yakıt değişim ücreti" vatandaşın faturasını kabarttı.

01 Mayıs 2022 Pazar 19:23
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Yakıt değişim ücreti adı altında birim eklendi!

Yeni ay ile birlikte vatandaşa gelmeye başlayan elektrik faturalarında bu kez "Yakıt değişim ücreti" adı altında yeni bir birim eklendi.

Sabit olmayan ve her vatandaşa farklı yansıtılan bu yeni vergi nedeniyle vatandaşın faturası kabardı.

GÜRCAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı

Erdoğan, “Elektrik maliyetlerinin yüzde 70’i yakıt ve yakıta bağlı ödenen dolar olması nedeniyle her ay yakıttaki ve dövizdeki değişiklikler faturalara ayrı bir kalem olarak yansıtılacaktır ve halk şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir” demişti

"Önümüzdeki aylarda yakıt fiyatlarında düşüş beklenmektedir” diyen Erdoğan, “Bu yeni uygulama ile bu düşüşlerin düzenli olarak faturalara yansıtılmasını ve vatandaşın da bunun takipçisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu da bize şeffaflık getirecektir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Yakıt Değişim ücreti
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