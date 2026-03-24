KITSAB’dan yapılan açıklamada, KKTC’nin yıllardır uluslararası turizm pazarında “güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir destinasyon” olarak konumlandırıldığı, bu doğrultuda turizm sektörü temsilcileri ve emekçilerinin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.

Bu hassas dengeler üzerine kurulu turizm yapısının gerçeklikten uzak açıklamalarla ciddi şekilde zarar gördüğü savunulan açıklamada, turizm sektörünün yalnızca otellerden ve acentelerden ibaret olmadığı ifade edildi.

Bu sektörün rehberinden şoförüne, otel çalışanından esnafına kadar binlerce emekçinin geçim kaynağı olduğu dile getirilen açıklamada, “Yapılan bu tür açıklamalar, doğrudan doğruya turizm emekçilerinin alın terini, ülke ekonomisini ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası imajını olumsuz etkilemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Turizmde en önemli unsurun güven algısı olduğu kaydedilen açıklamada, bu algıya zarar verecek her söylemin rezervasyon iptallerinden ülkeye olan talebin düşmesine kadar uzanan ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk makamında bulunan kişilerin yapacağı açıklamaların bu bilinçle şekillenmesinin büyük önem arz ettiği dile getirildi.

“KITSAB olarak çağrımız; kamuoyuna yönelik açıklamalarda daha dikkatli, sorumlu ve ülke menfaatlerini gözeten bir dil kullanılmasıdır.” denilen açıklamada, turizm sektörünün kırılgan yapısının göz önünde bulundurulması, sektörün ve emekçilerin geleceğini riske atacak söylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.