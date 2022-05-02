Yeni elektrik faturaları Pazar günü itibariyle vatandaşa ulaşmaya başladı fakat faturalarda, geçmiş faturaların aksine “Yakıt Değişim Ücreti” başlığı altında yeni bir girdinin yer alması, vatandaşın tepkisine neden oldu.

700 TL’lik bir faturaya 250 TL’lik ek bir girdi yaratan söz konusu başlıkla ilgili merak edilen detayları, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden özetleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, "Yakıt Değişim Ücreti nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Yeni yakıt fiyatının, Yakıt Değişim Ücreti adı altında faturalara ikinci kez yansıtıldığını, bu kapsamda söz konusu ‘ücretin’in elektrik zammını gizleme yöntemi olarak kullanıldığını ifade etti.

Yusuf Avcıoğlu’nun, “Yakıt Değişim Ücreti”ni örneklerle anlattığı açıklaması şöyle:

1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyle yeni Elektrik Faturaları kesilerek Kıb-Tek Abonelerine gönderildi ve faturalarda bulunan "Yakıt Değişim Değeri" sebebiyle ortalık karıştı.

Elektrik Birim Fiyatları nasıl belirlenir?

Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre;

➡️Maliyet (M) = Yakıt Bedeli (YB) + Sabit Bedel (SB)

➡️YB= Ortalama Yakıt Maliyeti x Yakıt Verimliliği Katsayısı

➡️SB= Personel Maaşı + Emeklilik Fonu + Amortisman + Finansman + Genel Gider + AKSA Kira + Yatırım

❓Yakıt Değişim Değeri nedir?

Yakıt Değişim Değeri, 17.02.2022 tarihinde UBP-DP-YDP Hükümetinin Bakanlar Kurulundan geçerek, Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin, 5. Maddesinin 11. Fıkrası ile yürürlüğe girmiştir. (Nizamnamenin ilgili Maddeleri Ektedir)

❓Peki Maliyet içerisinde "Ortalama Yakıt Maliyeti" varken, Yakıt Değişim Değeri de nereden ve niye çıktı?

➡️Ortalama Yakıt Maliyeti = ((Mevcut Yakıt Miktarı x Mevcut Yakıtın Alış Fiyatı) / (Yeni Alınan Yakıt Miktarı x Yeni Alış Fiyatı)) + Navlun + Banka Masrafları

➡️Yakıt Değişim Değeri = Yeni Yakıt Fiyatı - Mevcut Yakıt Fiyatı

⚠️ÖZET:

❌Yeni Yakıt Fiyatı, Nizamnameye göre Ortalama Yakıt Maliyeti içerisinde, Ağırlıklı Ortalama alınarak, Elektrik Birim Fiyatlarına yansıtılmasına rağmen/yansıtılması gerekirken, Yakıt Değişim Değeri adı altında, Faturalara İKİNCİ KEZ YANSITMA İMKANI SAĞLAMIŞTIR.

❌Bu imkan, Elektrik Birim Fiyatını güncellemeyip, Yakıt Değişim Değerini kullanarak ELEKTRİK ZAMMINI GİZLEME YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMIŞTIR.

❌Yakıt Değişim Değerinin kullanımı bununla da kalmamış, Maktu Ücret, Sokak Aydınlatma Bedeli gibi, Fatura üzerinde ayrı bir kalem oluşturarak, GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ SAHİBİ OLAN ABONELERE DE FATURALAMAKTA KULLANILMIŞTIR.

❌Yakıt Değişim Değeri, Güneş Enerjisi Sistemi kullanıcısı aboneler arasında da ÇİFTE STANDART YARATMIŞTIR. Sistemin Kurulduğu binada (Yerinden) Mahsuplaşan Aboneler ile, Çoklu Mahsuplaşma üzerinden Sistemin Kurulduğu binada değil, bir başka binada (Uzaktan) Mahsuplaşanlar arasında çifte standart oluşmuştur.

⚠️Şimdi tüm bunları örnekleriyle anlatalım.

➡️Örnek-1 = Ticari Tarifedeki Abone

➡️Örnek-2 = Konut Tarifesindeki Abone

➡️Örnek-3 = Konut Tarifesinde Güneş Enerjili Abone

✅Örnek-1 (Ticari Tarife Abonesi)

Kullanılan Enerji = 119 kWs

Elektrik Birim Fiyatı = 2.70 TL/kWs

Tüketim = 119kWs x 2.70TL/kWs = 321.30 TL

Kullanılan Enerji = 119 kWs

Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs

Yakıt Değişim Ücreti = 119kWs x 0.60TL/kWs = 71.40 TL

321.30 TL + 71.40 TL = 392.70 TL

392.70 TL / 119 kWs = 3.30 TL

ÖZET = ELEKTRİK BİRİM FİYATI 3.30 TL/kWs olarak güncellenmiş, yapılan ZAM Yakıt Değişim Değeri ile KAMUFLE EDİLMİŞTİR.

✅Örnek-2 (Konut Tarifesi Abonesi)

Kullanılan Enerji = 418 kWs

Birinci Dilim = 250 kWs * 0.98 TL/kWs = 246.82 TL

İkinci Dilim = 168 kWs * 2.70 TL/kWs = 453.60 TL

Tüketim Toplamı = 246.82 TL + 453.60 TL = 700.42 TL

Kullanılan Enerji = 418 kWs

Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs

Yakıt Değişim Ücreti = 418kWs x 0.60TL/kWs =250.80 TL

ÖZET = KONUT TARİFESİ ELEKTRİK BİRİM FİYATI;

1.Dilim (0-250kWs) = 1.58 TL/kWs

2.Dilim (250-500kWs) = 3.30 TL/kWs

Dilim (500-750kWs) = 3.55 TL/kWs Dilim (750-1000kWs = 3.85 TL/kWs Dilim (1,000kWs üzeri) = 4.60 TL/kWs

olarak güncellenmiş, yapılan ZAM Yakıt Değişim Değeri ile KAMUFLE EDİLMİŞTİR.

✅Örnek-3 (Konut Tarifesi Abonesi - Güneş Enerjili)

Şebekeye Verilen Enerji = 701 kWs

Şebekeden Alınan Enerji = 231 kWs

TÜKETİM TOPLAMI = 0 kWs

Şebekeden Alınan Enerji = 231 kWs

Yakıt Değişim Değeri = 0.60 TL/kWs

Yakıt Değişim Ücreti = 231kWs x 0.60TL/kWs = 138.60 TL

ÖZET = KONUT TARİFESİNDEKİ GÜNEŞ ENERJİLİ ABONENİN;

Şebekeye VERİLEN Enerjisi = 2.70 TL 'den

Şebekeden ALINAN Enerji = 3.30 TL 'den

FATURALANDIRILMIŞ, hesabında BİRİKMİŞ ÜRETİM FAZLASI BAKİYESİ OLMASINA, TÜKETİM TOPLAMI "0-kWs" olmasına rağmen, Yakıt Değişim Değeri adı altında FATURA ÜRETİLMİŞTİR.

⚠️Aylık bazda "Aynı Miktarda Enerji Tüketen", "Yerinden vs Uzaktan" Mahsuplaşan, Güneş Enerjili 2 Abone arasında da çifte standart oluşturulmuştur;

➡️Yerinde Mahsuplaşan Abone, Tüketiminin bir kısmını çatısındaki güneş enerjisinden karşılar, gece ihtiyacını şebekeden alırken,

➡️Uzaktan Mahsuplaşan Abone, Tüketiminin tamamını şebekeden alıp, bir başka lokasyonda ürettiği enerjiyi bilgisayar sistemi üzerinde mahsuplaştığı için DAHA FAZLA YAKIT DEĞİŞİM ÜCRETİ ÖDER.

Hukuk yolu bariz bir şekilde açıktır ve başvurulması gerekir !