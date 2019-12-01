Yakıtın Kalitesi için Teknecik’ten numune alımı yapıldı

Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıtın kalitesine ilişkin basında çıkan iddialar bir süredir gündemde.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu bu konuda önemli bir adım attı; daha önce açıkladığı şekliyle “şeffaflık ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi” amacıyla ve basının de katılımıyla ilgili şirketten ilk yakıt tahliyesi işlemi sırasında numune alımı gerçekleştirdi.

Alınan numuneler bağımsız akredite laboratuarında analiz edilecek.

Teknecik Elektrik Santralinde gerçekleşen ilk yakıt tahliyesi işlemi ve yakıt numune alımları basına açık olarak yapıldı.

Sichem Singapore Tankerinin ülkeye getirdiği yaklaşık 12 bin tonluk yakıtın tahliyesi sırasında, KIB-TEK, yakıtı getiren firma olan Mors Limited, Numune alma işlemlerini alma yetkisi olan bağımsız denetçi firmanın temsilcisi ve 2 noter yanında, basın mensupları da yer aldı.

Numune alma işlemleri hakkında basına bilgi veren KIB-TEK Teknolojik Gelişmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan akaryakıtın kalitesi konusunda basında çıkan haberlere değinerek bu çerçevede basının da katılımıyla numune alımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Alınan numunelerin bağımsız akredite laboratuarında analize gönderileceğini kaydeden Direl, bu işlemlerin zaten sık aralıklarla yapılmasının sağlanacağını anlattı.

Akaryakıt tahliyesine ilişkin bilgi de veren Direl, akaryakıt tankerinin santrale gitmesiyle KIB-TEK personeli ve kaptanının gemiye çıktığını ardından ise ölçümler yapılarak sonuçların çıkarıldığını anlattı.

Direl, ölçümlerin tamamlanmasıyla birlikte de tankerin deniz altındaki hortuma bağlandığını ve yapılan işlemlerin ardından da tahliyenin gerçekleştirildiğini belirtti.

Numunelerin alınması konusunda ise belirli prosedürler bulunduğunu anımsatan Direl, KIB-TEK’in gerek gemideki diğer işlemlerin yapılması gerekse de numune alımında, bağımsız denetçi firma RL Egemen co limted ile çalıştığını kaydetti.

Direl, numunelerin alınmasından sonra da her bir numune şişesinin 2 ayrı mühürleme aşamasından geçtiğini kaydetti.

Ülkede akaryakıt konusundaki analizlerin sınırlı olarak yapılabildiğini söyleyen Direl, Kuzey Kıbrıs’ta tam olarak akaryakıt analizi yapmaya uygun laboratuar bulunmaması nedeniyle numunelerin Türkiye’de uluslararası geçerliliği olan 2 ayrı merkeze gönderildiğini ifade etti.

Direl, Kıb-Tek’in yakıt analizlerinin Uluslararası tanınırlığa sahip bir İsveç firması olan SGS-Standart Global Services-Gözetleme Etüd -Kontrol Servisleri Anonim Şirketinin, Mersin’deki Laboratuarına ve Ankara’da, ODTÜ Petrol Araştırma merkezinde yapıldığını da kaydetti.

Bazı basın organlarında “Teknecik Elektrik Santralinde, kalitesiz yakıt kullanıldığı” iddiaların ardından Kıb-Tek Yönetim Kurulu, bu yöndeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtmiş; numune alım işlemleri ve bu işlemlerin prosedürlere uygun olduğu konusunda; şeffaflığı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla numune alımının basın aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıklamıştı.