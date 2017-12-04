Yalova’da bir acı kayıp daha

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Yalova Spor Kulübü başkan Tahsin Mertekçi’nin zamansız vefatını getirdiği acıyı yaşarken bu kez de yönetici Ahmet Efe’nin vefatıyla sarsıldı.

Yalova Spor Kulübü’nün resmi facebook sayfasından Ahmet Efe'nin ölümü sonrasında şu paylaşım yapıldı:

“Camiamızın ve köyümüzün renkli simalarından, yöneticimiz Ahmet Efe'yi kaybettik. Ölüm de insana beyan oluyormuş. 10 gün önce Tahsin başkana ithafen “Uzaklarda bir yerdesin. Can dostum. Bekle beni bir gün ansızın çıkabilirim geleyim sana...” mesajını yazdı. Şoktayız!”