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Yanan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:42
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Yanan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Saat 20:20 sıralarında, Türkmenköy - Dörtyol Anayolu üzerinde, Hamamd Ul Hassan (E-25), yönetimindeki GR 826 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Polisi kazaya yönelik soruşturması devam ediyor

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