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Yanar, tutuksuz yargılanacak

Zanlı Mehmet Ali Yanar, teminatla serbest bırakıldı

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:22
Yanar, tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nın yakınında bir araçtan çalınan teyb ile ilgili tutuklanan zanlı Mehmet Ali Yanar, teminatla serbest bırakıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, zanlı Mehmet Ali Yanar’ın l7 Eylül 20I8 tarihinde Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde park halinde bulunan KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon aracın arka bagaj camını sert bir cisim ile kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde monteli vaziyette bulunan Navitech marka araç teybini sökerek sirkat ettiğini belirtti. Depreli, 06 Şubat 2019 tarihindc “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklu bulunan Mahmut HAVALAR'ın tasarrufunda bulunan cep telefonu bir polis ekibi tarafından incelendiğinde, cep telefonu içerisinde Mahmut HAVALAR tarafından kayıt edilen l7 Eylül 20I8 larihili video kaydında Zanlı Mehmet Ali YANAR'ın Ercan Havaalanı yanında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde toprak alan içerisinde park edili vaziyette bulunan Güzelyuma-sekin Engiz KAVAK 'a ait KK 027 plakalı Chevrolet Kalos marka salon araçtan Navitech marka teybini sökerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Depreli,  07 Şubat 20l9 tarihinde Zanlının Girne'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Depreli, çalınan teybin 100 TL, kırılan araç camın ise 900 TL olduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını belirten Depreli, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve iki kefilin 70 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Mehmet Ali YanarHırsızlıkTeypMahkemeHaberGündemKıbrıs
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ati 2019-02-11 23:53:13

umarim yarın gider serbest bırakan savcının ve hakimin teyibini çalar :D

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Vatandaş 2019-02-12 11:53:28

Kendi halkına işte herşey ortada serbest bir başka ülkenin insanı olsa 3 beşgün poliste ondan sonra cezaevinde adalet kendilerine süper işler tc olsa şimdi cezaevindeydi onun için başka söze gerek yok

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