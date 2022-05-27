Yangında bir kişi yaralandı

Geçitköy’de öğle saatlerinde başlayan yangının etkisi sürüyor…
Yangın sırasında bir vatandaş yaralandı.
Dumandan etkilenerek denge kaybı yaşayan yaralı vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Geçitköy’de öğle saatlerinde başlayan ve büyük bir alana yayılan yangın sırasında bir vatandaş yaralandı.
Geçitköy’de öğle saatlerinde başlayan yangının etkisi sürüyor…
Yangın sırasında bir vatandaş yaralandı.
Dumandan etkilenerek denge kaybı yaşayan yaralı vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.