Yangınla ilgili yeni gelişme!

Kantara'daki orman yangınıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahkemeye çıkarılan zanlıların birinin serbest diğerinin ise 1 gün daha tutuklu kalacağı belirtilirken, polisin mahmede binanın izinsiz olduğunun belirlendiğini açıklaması sonrası, Kıbrıs Postası, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal'e ulaştı.

"İZİN BAŞVURUSUNDA HİÇ BULUNMADILAR"

Binayla ilgili izin başvurusnda hiç bulunulmadığının altını çize Serpal, araziyle ilgili kendilerine hiçbir bina izin başvurusu belgesi ulaşmadığını yineledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası