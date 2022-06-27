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Yangınla ilgili yeni gelişme!

Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kantara'daki orman yangınının başlangıcı olarak kabul edilen özel mülk içerisindeki iş aracının yanmasıyla ilgili mülkteki binanın izinsiz olduğunu, izin başvurusunda hiç bulunulmadığını kaydetti.

27 Haziran 2022 Pazartesi 19:13
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Yangınla ilgili yeni gelişme!
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Kantara'daki orman yangınıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahkemeye çıkarılan zanlıların birinin serbest diğerinin ise 1 gün daha tutuklu kalacağı belirtilirken, polisin mahmede binanın izinsiz olduğunun belirlendiğini açıklaması sonrası, Kıbrıs Postası, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal'e ulaştı.

"İZİN BAŞVURUSUNDA HİÇ BULUNMADILAR"

Binayla ilgili izin başvurusnda hiç bulunulmadığının altını çize Serpal, araziyle ilgili kendilerine hiçbir bina izin başvurusu belgesi ulaşmadığını yineledi. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Mağusa KaymakamıKemal Serpal
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