Yargıç Aksun: "İşlenen bu tür suçlar kültürel mirasımızı yok ediyor"

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Mağusa Lefkoşa Anayolu’ndaki Mutluyaka kavşağı yakınlarında polis operasyonunda tasarrufunda 177 bin 500 TL değerinde eski eser ile yakalanan Davut Zengin dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Tarihi eserlerin geçmişle gelecek arasında köprü kuran kültürel miraslar olduğuna dikkat çeken Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, işlenen bu tür suçların kültürel mirasın giderek yok olmasına yol açtığını söyledi.

Bu tür suçlarda sanık Davut Zengin’e ıslah edici sanık gibi bu tür suçları işlemeye eğilimi olanlar için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Aksun, sanık Davut Zengin’i “Kanunsuz eski eser tasarrufu” davasından 6 ay, “ Haber verme hükümlülüğünü yerine getirmeme” davasından 3 ay hapse mahkum edildi.

ZENGİN’İ İHBAR YAKALATTI

İddia Makamı’nın mahkemede aktardığı olgulara göre, 2015 yılı Aralık ayı başlarında Davut Zengin’i tasarrufunda eski eser olduğu yönünde polise ihbar eden şahıs polis ile işbirliği yaparak daha sonra Zengin’in Şubat ayında söz konusu eski eserleri Mağusa’ya getirmesini sağladı. 5 Şubat2 2016 tarihinde sanık Davut Zengin’in 24 parça eski eserle Mağusa’ya geleceğini öğrenen polis ekipleri, sanık Zengin ile buluşan ihbarcının aracının takip etmeye başlayarak Zengin’in aracının Mutluyaka kavşağı yakınlarında polis ekipleri tarafından önü kesildi. Aracın durdurulmasına müteakip yapılan aramada bagajdaki hayvan yemi torbasında 15 adet değişik ebatlarda testi, 1 adet toprak kandil, 2adet toprak kase, 1 adet küçük boy kama, aracın ön kısmında ise 4 adet sikke ile 1 adet paranın bulunup emare alındığını açıkladı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden yapılan soruşturmada ise söz konusu eski eserlerin Geometrik Çağ’a ait 117 bin 500 TL değerinde oldukları öğrenildi.

6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanık aleyhindeki kararı okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanığın aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunduğunu belirtirken, Yüksek Mahkeme Faaliyet Raporları’na göre bu tür suç kapsamında yer almadığını belirtti.

Anayasa’nın 39’uncu maddesinin devletin tarihi ve kültür eserlerinin korunmasına yönelik yasa olduğunu belirten Başkan Aksun, tarihi eserlerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran kültürel miraslar olduğunu ancak işlenen bu tür suçların kültürel mirasların giderek yok olmasına sebep olduklarını belirtti.

Bu tür suçların vahim suçlar arasında yer aldığını belirten Başkan Aksun, eski ve tarihi eserlerin korunup yaşatılması için sanığa ve sanık gibi bu tür suç işlemeye eğilimi olanlara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Sanık için en adil ve uygun olan cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerektiğini belirten Aksun, sanığın aleyhine ve lehine olan hususları sıralayarak sanık Zengin’in tasarrufunda bulunan eski eserlerin külliyatlı miktarda olduğunu kaydetti. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Fadıl Aksun kültürel mirasların ülke insanı için önemli olduğuna dikkat çekerek sanık Davut Zengin’i 6 ay hapse mahkum etti.