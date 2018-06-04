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Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, yarın Geçitkale’de, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale Köy Cami bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:34
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, yarın Geçitkale’de, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale Köy Cami bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. 

Yapılan yazılı açıklamada,orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintinin 11:00 -13:00 saatleri arasında olacağı belirtildi.

* * *

YARIN TATLISU BÖLGESİNDE KESİNTİ VAR

Orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışmalarını sürdüren Kıb-Tek, yarın bölgede planlı kesinti yapılacağını duyurdu. 

Mağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.30-16.00 saatleri arasındaki kesintiden Küçük Erenköy’ün bir kısmı, Tatlısu Geçitkale kavşağı, Tatlısu sahil, sahil seralar bölgesi ve Eski Tavuk Çiftliği Bölgesi etkilenecek.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 16:01
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