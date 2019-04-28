Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor)
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar...

Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak

28 Nisan 2019 Pazar 13:30
Yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da 6 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak
banner44

Meriç Trafo Merkezi’ndeki proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi ugulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havalimanı, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar, Erdemli, Erdemli ağıllar, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

banner41
Gazimağusa bölgesinde ise aynı saatler arasında;  Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Kurudere ve Turunçlu köyleri ile bölgedeki su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ...

ODTÜ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yarın elektiik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ve 09.00-12.00 saatleri arasında da  Kumköy su motorları ile Kalkanlı su motorları bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Kermes Düzenliyor
160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi
160 gram hintkeneviri, 14 gram kokain ele geçirildi
Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”
Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim