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Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü sağnak ve zaman zaman fırtına beklendiğini, hava sıcaklığının da 4 derece düşeceğini açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:51
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin yarından itibaren bir haftalık süreyi  kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemiyle, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Buna göre hava yarın ve Cuma günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.Hafta sonunda ve sonrasındaysa yağmur beklenmiyor. Cumartesi parçalı ve az bulutlu, Pazar ve Pazartesi az bulutlu olacak hava, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-21 Perşembe ve Cuma günleri ise 14-17 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk ve ikinci gününde Güney ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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