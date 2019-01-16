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Yarın ve cuma sabahı don olayı bekleniyor…

Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:09
Yarın ve cuma sabahı don olayı bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın ve Cuma günü sabah saatlerinde don olayı görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC yarın ve Cuma günleri alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile
soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava yarın açık ve az bulutlu olacak, Cuma günü az bulutlu geçecek; Çarşamba gününe kadar ise havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 16 derece dolaylarında
olacak.

Rüzgar, yarın Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji DairesiDonDon OlayıHava DurumuYağmurHaberGündemKıbrıs
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