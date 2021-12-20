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Yarın ve perşembe günü yer yer sağanak öngörülüyor

Ülkenin 21-27 Aralık tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi 18:25
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Yarın ve perşembe günü yer yer sağanak öngörülüyor
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Ülkenin 21-27 Aralık tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Yarın ve perşembe günü yer yer sağanak, hava sıcaklığının ise 14-17 derece dolarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

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