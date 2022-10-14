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Yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağmur var

Hafta sonu ve pazartesi yer yer sağanak, gök gürültülü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı Pazar günü 23-26 derece, diğer günlerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

14 Ekim 2022 Cuma 14:54
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Yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağmur var



Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 15- 21 Ekim tarihleri arasında hava alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bölgede hava yarın, pazar ve pazartesi günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmur; salı ve çarşamba günü parçalı bulutlu; perşembe ve cuma günü de az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının pazar günü iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 derece, diğer günlerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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