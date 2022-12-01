“Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi” oluşturuluyor

Karara göre, her salı toplanacak Komite’nin sekretaryası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyarak fiyat oluşumuna katkı sağlamak ve toptancı satış fiyatı belirlemesine katkı koymak amacıyla oluşturulacak komite, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Toptancılar Birliği ve Üreticiler Birliği temsilcilerinden oluşacak.

Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındığını açıklamıştı.