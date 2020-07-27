Yasadışı yollardan ülkeye girdi

Güney Kıbrıs’tan ülkemize yasadışı yollardan giriş yaparken yakalan zanlı Jagtar Sıngh tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Can Mulla, zanlı Jagtar Sıngh’in 24.07.2020 tarihinde 00.05’de Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının Zümrütköy ile Gayretköy arasında belirlenemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının Zümrütköy’de belirlendiğini ve PCR testi yapılıp, negatif çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, bölgede kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini ve Güneyde herhangi bir suça karışıp, karışmadığının araştırılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.