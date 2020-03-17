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Yasağa rağmen 14 kişiyi Ercan'a götüren otobüs şoförüne ve şirkete ceza!

Bakanlar Kurulu'nun toplu taşıma faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin verdiği karara rağmen 14 kişiyi Lefke'den Ercan'a götüren otobüs şoförü ve şirkete polis tarafından ceza kesildi.

17 Mart 2020 Salı 10:33
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Yasağa rağmen 14 kişiyi Ercan'a götüren otobüs şoförüne ve şirkete ceza!

Bakanlar Kurulu'nun, 27 Mart tarihine kadar toplu taşıma faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin verdiği karara rağmen 14 kişiyi, kullanımında bulunan otobüs ile Lefke'den Ercan Havaalanı'na götürdüğü tespit edilen 57 yaşındaki şoför S.B. polis tarafından tespit edilerek hakkında"Yasal emirlere riayetsizlik" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili, otobüs işletmecisi 43 yaşındaki N.Ö.G. aleyhine de dava getirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Son Güncelleme: 17.03.2020 11:43
Anahtar Kelimeler:
Yasal IşlemCezaBakanlar Kurulu
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