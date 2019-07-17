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Yaşakurt ilik nakli bekleyen bir çocuğa umut oldu

Yaşakurt, ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Yaşakurt ilik nakli bekleyen bir çocuğa umut oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Donör Hasan Yaşakurt, 16 Temmuz 2019, Salı günü hiç tanımadığı, Yunanistan’da bulunan bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak, çocuğa ve ailesine umut ışığı oldu.

Donör Hasan Yaşakurt yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili verdiği demeçte, kendisinin hiç tanımadığı bir çocuk ile uyum göstermesine ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren tamamen gönüllü olarak işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Donör Yaşakurt “kök hücre naklinin kimseyi korkutmaması gerektiğini ve tek isteğinin, Yunanistan’da kanser tedavisi gören çocuğun biran önce sağlığına kavuşması olduğunu” da sözlerine ekledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, bu anlamlı bağışı için donör Hasan Yaşakurt’a sonsuz teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Özeralp, donörün mensubu olduğu Mağusa Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve vakfımıza her zaman verdiği desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği almış ve alınan bu örneklerden 65 kişi kök hücre ve ilik bağışında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
IlikNAKLİHaberKıbrısUmutçocuk
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kıbrıslı 2019-07-17 12:17:01

sen çok yaşa Yaşakurt ne mutlu sana

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