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"Yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacak"

EL-SEN yazılı bir açıklama yaparak hükümeti uyardı.

22 Mart 2022 Salı 10:25
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"Yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacak"
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EL-SEN açıklamasında ; "24 Mart Perşembe gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacaktır" dedi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Belediye emekçilerinin dün başlattığı mücadeleyi EL-SEN olarak selamlıyor, Toplu İş Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz.

Haftalardır uyarmamıza rağmen merkezi hükümet Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu Yönetim Kurulu’nu hala atamamış durumda!

Ülkenin en stratejik ve en büyük bütçesine sahip kurumu olan KIB-TEK’in yönetiminin hala atanmamış olması tam anlamıyla işbilmezlik ve samimiyetsizliktir. Sendika olarak hükümeti artık hükümete doğruyu yapması için çağrı da bulunmayı bırakmış durumdayız. 24 Mart Perşembe gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacaktır.

Son Güncelleme: 22.03.2022 11:38
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KıbTek Yönetim KuruluElektrik KesintileriElektrikKIBTEKKubilay ÖzkıraçELSEN
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