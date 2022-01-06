Yasemin Öztürk: “Mukaveleli personel için iyileştirme ve geliştirme yapılacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, İskele milletvekili adayı Yasemin Öztürk, Kıbrıs TV’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mukaveleli personel özlük hakları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“MUKAVELELİ PERSONEL, GKK’NİN BEL KEMİĞİDİR”

Güvenlik Kuvvetleri komutanlığının bel kemiği olan mukaveleli personelinin bazılarının kendisine ulaştığını ve yasal düzenleme istediği bazı konuları kendisine iletildiği belirtti.

“BAZI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME KONULARI GÜNDEME GELECEK”

Özlük hakları ile ilgili bazı iyileştirme ve geliştirme konularının gündeme geleceğinin altını çizen Öztürk, hukuk komitesi başkanı olduğunu hatırlatarak, bu konuları alt komiteye taşıyacağını belirtti.

Uzman personelin bir mesai yılında 30 günden fazla disiplin cezası (hapis) ile cezalandırıldığı durumda sözleşmesine son verildiğini kaydeden Öztürk, bu sürenin yetersiz, çok az olduğu ve bunun arttırılması gerektiğini vurguladı.

Mukaveleli personelin bir yılda toplam 30 gün ödenekli hastalık izni verildiğine işaret eden Öztürk, 30 gün ödenekli hastalık izni geçen süreler için maaş ve diğer ödenekler verilmediğini söyledi.

Öztürk, “Hastalık izni ile beraber üç ay içerisinde sağlığı düzelmeyen mukaveleli personelinin mukavelesi feshedilir. Bu süre, astsubaylar ile aynı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“MAAŞ KAYBI OLMADAN, GEÇİŞ HAKKI TANINMALI”

Konuyla ilgili sözler sarf etmeye devam eden Öztürk, aynı kurum içerisinde erkek mukaveleli personelin 45, kadın mukaveleli personelinin ise 40 yaşında sınava ve gönüllü olarak sivil işçi statüsüne geçme hakkı tanındığını ifade eden Öztürk; fakat geçmek isteyen personelin kazanılmış hakkı olan maaşlarında azalma olduğunu söyledi. Öztürk, seçimden sonra yeniden Hukuk Komitesi başkanı olması halinde konuyla ilgili düzenleme yapıp komiteye sunacağını söyledi.

İtfaiye memurlarının risk ödeneğine de değinen Öztürk, yüzde 5 olduğunu anımsatan Öztürk, bu rakamın çok düşük olduğunu belirtti.

“HAYAT ÇOK PAHALI”

Asgari ücret konusundan da söz eden Öztürk, belirlenen asgari ücretin de yetmediğini ifade eden Öztürk, hayatın çok pahalı olduğunu söyledi. İşveren tarafının işçi çıkarması konusunda açıklamalar yaptığına da işaret ederek, iki tarafla da istişare edilmesi gerektiğini söyledi.

“KRİZ MASASI KURULMALI”

Yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili kriz masası kurulması gerektiğini dile getiren Öztürk, “Öncelikle plan yapmak lazım. O planı peyderpey uygulamak gerekiyor. Bir sihirli değnek yok ama bir adım atmazsanız gerisi gelmez. 23 Ocak’tan sonra bu adımların atılacağına inanıyorum” dedi.

23 Ocak sonrası bazı adımların atılmaması durumunda herkesin zarar göreceğini belirten Öztürk, sıkıntıları bizim değil, bütün dünyanın yaşadığını söyledi.

“MÜHÜR VURUN”

UBP üyelerine partilerine ’mühür’ vurmaları konusunda çağrıda bulunan Öztürk, Karma oy, demokratik; fakat birilerinin öne atılması için farklı yönlerde kullanılıyor” dedi.

“UBP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Öztürk, UBP’nin tek başına iktidara geleceğini düşündüğünü ifade ederek, eğer partisinin tek başına iktidara gelmemesi durumunda sorunların yaşanmaya devam edeceğini anlattı.