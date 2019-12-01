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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği mektup yarışması düzenliyor

01 Aralık 2019 Pazar 15:59
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği mektup yarışması düzenliyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, mektup yarışması düzenliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılımın 30 Aralık’a kadar kabul edileceği kaydedildi. Yarışmaya açık isim veya rumuz ile katılmak mümkün.

Mektupların; ruh sağlığı konusu altında, yaşanan ruh sağlığı tecrübeleri veya ruh sağlığı sorunu olan birilerinin bakımını yaparken karşılaşılan zorluklar ve engeller; yaşlı hakları konusu altında da “yaşlı iseniz yaşanan maddi veya manevi istismar” ve yaşlı yakınlarının yaşlı bireylere bakarken yaşadığı sorunlar konusunda olması gerektiği kaydedildi.

Albank ve Asbank tarafından sponsor edilen yarışma için mektuplar info@yaslihaklariveruhsagligi.org e-mail adresine veya posta ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Levent Apartmanları, Daire 1, Blok 7, Cemal Togan Sokak, Gazimağusa adresine gönderilmesi veya dernek ile temasa geçilmesi gerekiyor.

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Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı DerneğiMektup YarışmasıHaberGündemKıbrıs
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