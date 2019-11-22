Yatırımcılardan Töre’ye ziyaret

Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre kabulde “Türk iş adamlarını her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım iklimi çok müsaittir. Bir çok konuda boşluklar vardır. Hem teknoloji hem sermayenin çok iş yapacağına inanıyorum. Bize uygulanan izolasyon ve ambargoları iş adamlarının yapacağı yatırımlar ile kırabiliriz. Bu araştırmaların başarıya ulaşmasını dileriz. En erken zamanda onları buarada iş yaparken görmek bizi mutlu edecektir.” dedi.

Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım imkanlarını çok iyi değerlendireceklerini ifade ederek, kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tekrar gelip ilgili mercilerle görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

EMT/MAİL