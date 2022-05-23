Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Flaş Haber
Tütüne bir zam daha!
Kapat

Yaz tatili başlıyor...

İlkokullarda 20 Haziran’da, ortaokul ve liselerde 17 Haziran’da karneler dağıtılacak.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
2447 Okunma
Yaz tatili başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 – 2022 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre, 20 Haziran’da ilkokullarda; 17 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde karneler dağıtılacak. 2022-2023 Öğretim Yılı ise 12 Eylül’de başlayacak.

İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim okullarında 14 Şubat’ta başlayan 2021 – 2022 öğretim yılı ikinci döneminde sona yaklaşıldı.

KGS 2, 11 Haziran’da

Akademik takvime göre, ilkokullarda  20 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı ile yaz tatili başlayacak.

İlkokullarda, 10 Haziran Cuma günü öğle paydosu sonrası ders kesimi, 11 Haziran Cumartesi günü ise Kolejlere Giriş Sınavı 2 (KGS 2) yapılacak.

20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak ilkokul öğrencileri, 12 Eylül Pazartesi günü 2022 – 2023 Öğretim Yılının başlaması ile yeniden ders başı yapacak. 2022 – 2023 Öğretim Yılı okul kayıtları ise 13-17 Haziran ve 5-7 Eylül tarihlerinde olacak.

BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavları 25 Haziran’da

Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim okullarında ikinci dönem sonu sınavları 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak, 17 Haziran Pazartesi günü ise karneler dağıtılacak.

20-22 Haziran tarihlerinde, 3 gün sürecek bütünleme sınavlarının ardından, 22-27 Haziran tarihlerinde ortaokullarda ve 27-30 Haziran tarihlerinde liselerde diploma törenleri olacak. Öğrenci kayıt işlemleri de 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

23-27 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarına başvurular alınacak, 28 Haziran’da meslek liselerinin yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 29-30 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarının kayıt işlemleri yapılacak. 2-6 Eylül tarihleri arasında ise genel liselerin ve meslek liselerinin kayıtları tamamlanacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavları ise 25 Haziran Cumartesi günü olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak: Meclis çalışmaları yeterince verimli değil!
Yeşilırmak: Meclis çalışmaları yeterince verimli değil!
"Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı"
"Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı"
Arter: “Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plaj açılmadı”
Arter: “Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plaj açılmadı”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim