Yaz tatili çocuk atölyeleri plaj oyunlarıyla başladı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kervansaray Belediye Plajında 6-12 yaş grubu çocukların katılımıyla iki gün sürecek plaj etkinliğinin bugün gerçekleştirilen ilk ayağı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan tüm çocuklar için bu gibi aktivitelerin böyle bir zamanda yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çocuklara yönelik bu tür aktiviteler düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Güngördü, amaçlarının, çocuklara tatil döneminde kaynaşacakları, sanatla uğraşacakları, spor yapacakları güzel vakit geçirecekleri ortamlar sunmak olduğuna işaret etti.

Çocukların yeni ders yılına daha iyi ve sağlıklı bir şekilde başlamalarına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Güngördü, çocukların küçük yaşlardan itibaren spora, kitap okumaya önem vermesi gerektiğini ve bu yaşlardan itibaren doğa, hayvan sevgisi konusunda duyarlılık, farkındalık ve bilinç sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Belediye olarak bu bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı koyacaklarını ifade eden Güngördü, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür etti.

Etkinlikte tüm çocuklara katılım belgesi ve kazanan takımada madalya takdim edildi.

Çocuk Atölyeleri çerçevesinde; Plajda Resim Atölyesi, Piknik, Çocuk Yogası, Takı Atölyesi, Dans Atölyesi, Okçuluk, Yelken Atölyesi, Mandala Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Saksı boyama ve çiçek ekimi etkinliği, Sokak Basketbolu, Çadır Kampı yer alıyor.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere, kayıt olmak ve bilgi almak için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 10 numaralı telefondan kayıt yapılabileceği belirtildi.