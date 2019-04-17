Yazgın’nın Kıbrıslı Yorumlar baskı resim sergisi yarın açılıyor

Sanatçı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın’nın, Kıbrıs’ın doğası ve kültürel varlıklarını özgün baskı teknikleri kullanarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Kıbrıslı Yorumlar” Baskı Resim Sergisi yarın açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın doğası ve kültürel varlıklarının sanatçı üzerinde bıraktığı etkilerin, kendi sanat anlayışı ve teknik yeterlilikleri ile yorumlandığı serginin açılışı saat 09.30’da YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Linol şablon kullanılarak yapılmış geri dönüşüm, kağıt rölyef tekniği, ağaç baskı, linol baskı, karışık teknik (şablon baskı, ağaç baskı ve spray boya) gibi teknikler uygulanarak hazırlanan sergide, tarihi figürler, ağaçlar ve kapı imgeleri sergilenecek.

Tarihi ve Kültürel Değerler Farklı Tekniklerde Anlam Bulacak…

Sanatçı eserlerinin bir kısmında MÖ 2000-600 yılları arasına takvimleşen, Kıbrıs Arkeolojik dönemlerinde kullanılmış, silindir ve damga mühürler üzerindeki figürler ile MÖ 400 yıllarına takvimleşen Girne Batık Gemi Müzesi’nde sergilenen (Kıbrıs, Rodos ve Girit yapımı) Batık Gemide bulunan amforalar üzerindeki mühürlerin tasarımlarından esinlenilerek sanatçının kendi doğa yorumlarını ortaklaştırarak çalıştı.

Çalışmaların diğer bir grubu ise, Kıbrıs’ın Girne Dağları’nın kireçtaşı kayalıkları üzerinde her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen yaşam sürdüren ağaçların sanatçı üzerinde yarattığı duyuşsal etkinin, sanatçıya göre imgelenme biçimi olan görsellerle tasarımlandığı eserlerden oluşuyor. Kapı imgelemlerinden oluşan grupta ise, Kıbrıs’ın kerpiç yapılı evlerinde kullanılan kapıların, özellikle Lefkoşa kapılarının karışık tekniklerle ifadesinden oluşuyor.

Özgün Baskının Örnekleri İki Hafta Boyunca İzlenebilecek…

Yüzel Yazgın’nın algı süzgecinden manzara ve kültürel değerlerimizi özgün baskının farklı türlerinden örneklerini uyguladığı sergi, “Kıbrıslı Yorumlar” Baskı Resim Sergisi, iki hafta boyunca 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.