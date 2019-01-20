YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayı ile yarışacak

Yeniden Doğuş Partisi, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayı ile yarışma kararı aldı.

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi önceki akşam toplanarak, önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tavrını belirledi.

Toplantıdan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin kendi adayı ile yarışması yönünde ilke kararı çıktı.

Parti Meclisi toplantısında konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken çeşitli ittifak senaryolarının konuşulacağını, kendilerinin de bu spekülasyonların önüne geçmek adına kendi adaylarını deklare etmeleri gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, Yeniden Doğuş Partisi’nin yakın bir zamanda ülkenin dominant partisi olacağını söyleyerek, kıkaracakları adayın ikinci tura kalacağına inandıklarını belirtti.

Daha sonra yapılan oylamada YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayı ile yarışma kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Parti Meclisi’nde son konuşmayı yapan Genel Başkan Erhan Arıklı ise, partide bu göreve layık bir çok isim olduğunu, adayın son aylarda belirleneceğini söyledi.

YDP Parti Meclisi’nde partiye katılan yeni üyeler de tanıtıldı.

BRT