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YDP'de 2 kişide pozitif vaka!

İki üst düzey yönetici pozitif, Başkan Arıklı izola altında.

06 Eylül 2020 Pazar 18:13
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YDP'de 2 kişide pozitif vaka!

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç ve Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altıncuoğlu’na yapılan PCR testi pozitif çıktı.

Altıncuoğlu’nun kısa süre önce Türkiye’ye gidip geldiği öğrenildi.

YDP genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada 10 gün süre ile tüm seçim çalışmalarını askıya aldıklarını sadece sosyal medya üzerinden propaganda yürüteceklerini duyurdu.

Arıklı, kendisi ile birlikte çok sayıda parti üst düzey yöneticisinin de izole olduğunu bazılarının karantina merkezlerine alındığını doğruladı.

Arıklı, vatandaşlara dikkatlı olmaları yönünde çağrı yaptı.

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 06.09.2020 18:20
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsYDP
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