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YDP, EL-SEN ile Mutabakat Metni İmzalanmasını Eleştirdi

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:27
YDP, EL-SEN ile Mutabakat Metni İmzalanmasını Eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının  Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile  mutabakat metni imzalamasını eleştirerek,  metni imzalamakla hükümetin sendikaya teslim olduğunu savundu.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN Başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik yatırım protokolü, hükümetin, ülkeyi yönetme iradesinin EL-SEN’e devri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hükümetin sendikaya karşı ne kadar aciz kaldığını da göstermektedir” iddiasında bulundu.

KIB- TEK' e yapılacak yatırım kararının sadece hükümeti ilgilendirdiğini, asla  sendikanın görev alanına girmediğini belirten Zaroğlu, hükümetin kapıya dayanan grevi önleyebilmek adına kendisinde olan gücü ve iradeyi sendikaya devrettiğini öne sürdü.

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