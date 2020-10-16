YDP GENÇLİK KOLLARI: “BU SEÇİMLER KİŞİLER ÜSTÜ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları Başkanı Kurtuluş Sözmen, YDP’nin üstlendiği siyasi görevin ve seçimlerin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Sözmen yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye aleyhine yapılan saldırılara” karşı kayıtsız kalamadıklarını ifade ederek, “Milli duruş ve dava uğruna çaba harcıyoruz. Bu seçimin kişiler üstü olduğu inancını taşımaktayız. Bu seçim, ne UBP'nin ne de Ersin Tatar'ın meselesi, bu seçim artık hepimizin meselesi olmuştur.” İfadelerini kullandı.

Partisinin MYK'sı ve Parti Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararın hassas olduğu kadar önem arz ettiğini ifade eden Sözmen, “Partimizin organlarının bu süreçte inisiyatif alması bizi gerçekten çok mutlu etmiştir. “ dedi.

Sözmen, “Kıbrıs davası bize atalarımızdan kalan ebedi mirastır ve öyle kalacaktır…” ifadelerini kullandı.