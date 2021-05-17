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YDP MYK Bu Akşam Toplanıyor

Yeniden Doğuş Partisi MYK’sı bu akşam toplanıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
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YDP MYK Bu Akşam Toplanıyor

Toplantıda, erken seçim çalışmaları ile önümüzdeki dönemin çalışma ve teşkilatlanma süreci planlanacak.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, yapılacak MYK toplantısında önemli konuların istişare edileceğini belirterek, erken seçim çalışmalarının planlamasını ele alacaklarını ifade etti.

“Önümüzde en geç bir yıl içinde bir erken seçim var. YDP bu erken seçimlerde ilk üçte olacak” diyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Bunun için şimdiden sahaya inmek zorundayız. Üye sayımız şu an için 9 bin 641. İlk yapacağımız iş, bu üyelerimizin üyeliklerini güncellemek. Partimizle bağlarını tam kurmamış veya koparmış kişilerin üyeliklerini sileceğiz. Ardından 12 bin 500 üye hedefini yakalamak için yeni bir kampanya başlatacağız.”

Sandık görevlilerini de şimdiden tespit edeceklerini ifade eden Öztürk, “Hedef yüzde 20 oy hedefine ulaşmak. MYK’mız tüm bu konuları görüşüp gerekli kararları üretecek” ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, MYK toplantısında disipline verilecek üyelerle ilgili de bazı kararlar alınacağını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
YDPYeniden Doğuş Partisi
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