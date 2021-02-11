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YDP: PARTİ OLARAK HUZURLUYUZ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs meselesinde gelinen nokta sebebiyle parti olarak huzurlu olduklarını belirtti.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:55
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YDP: PARTİ OLARAK HUZURLUYUZ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs meselesinde gelinen nokta sebebiyle parti olarak huzurlu olduklarını belirtti.

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji  Bakanı Erhan Arıklı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada parti olarak kuruluş bildirgesinin en önemli bölümünün Kıbrıs meselesinde ortaya koymuş olduğu görüşler olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Buna göre; YDP İktidarında Federasyon tezi kesinlikle ret edilecek ve KKTC’nin tanınacağı formüller üzerinde durulacaktı. Ayrıca Partimizin Kuruluş Bildirgesinde Partimizin iktidarında biz Bakanlar Kurulu kararı ile Maraş'ın Türk yönetiminde iskana açılacağı da bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu iki tez, bizim tüm seçim kampanyasında üzerinde durduğumuz konulardı. O kampanyada "YDP olarak biz Federasyon görüşecek bir Cumhurbaşkanının seçilmesine asla izin vermeyeceğiz" demiş ve bunu da başarmıştık.

Allaha şükür YDP bugün iktidarın bir parçasıdır. İç politikada ve icraatlarda bir takım sıkıntılar yaşasak da milli davada YDP nin istediği bir noktaya gelindiğini büyük bir sevinç ve gururla görüyoruz.

Bugün “Federasyon fikrinin reddi ve İki Devletli bir çözüm” modeli, hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin resmi görüşü haline gelmiştir. Ve yine yarım asırlık bir ülkü haline getirdiğimiz Maraş konusunda, YDP’nin yıllar önce ortaya koyduğu görüşlere uygun gerekli adımlar atılıyor.

Kıbrıs meselesinde gelinen noktadan parti olarak son derece huzurluyuz.

Gelinen aşamada Parti olarak, önceki gün yaptığı açıklamalarla 53 yıllık federasyon safsatasına son veren Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ve bu tezi diplomasi alanında savunacak olan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğluna en içten duygularla teşekkür ediyoruz.”

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