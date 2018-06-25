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YDP Seçim harcamalarını açıkladı: 90 bin 432 TL

Kaya, YDP’nin 24 Haziran yerel seçimlerinde toplam 90 bin 432 TL harcama yaptığını açıkladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:30
YDP Seçim harcamalarını açıkladı: 90 bin 432 TL

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, YDP’nin 24 Haziran yerel seçimlerinde toplam 90 bin 432 TL harcama yaptığını açıkladı.

Kaya, bu harcamanın 25 bin TL’sinin basın yayın, 30 bin TL’sinin propaganda ve aday tanıtım şölen masrafları, 35 bin 432 TL’sinin ise matbaa ve basım işleri için harcandığını kaydetti.

Harcamaların 60 bin TL’sinin bağışlardan, 30 bin 432 TL’sinin ise parti bütçesinden karşılandığını belirten Kaya “Mütevazi bir bütçe ile girdiğimiz bu seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmış olmak bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir” ifadelerini kullandı. 

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