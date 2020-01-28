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YDP’de 325 kişilik seçim komitesi oluşturuldu

Yeniden Doğuş Partisi dört ilçenin ardından, dün akşam Güzelyurt ve Lefke İlçe Merkezlerinde genişletilmiş bölge toplantılarını yaparak her ilçede 50 şer kişi olmak üzere toplamda 300 kişilik seçim komitelerini belirlemiş oldu.

28 Ocak 2020 Salı 13:29
YDP’de 325 kişilik seçim komitesi oluşturuldu

Yeniden Doğuş Partisi’nden verilen bilgiye göre, ilçelerde oluşturulan toplam 300 kişilik İlçe seçim Komitelerine ek olarak Genel Merkezde de MYK ve İstişare Kurulu üyelerinden oluşan 25 kişilik Genel Merkez Seçim Komitesi oluşturuldu.

İlçe Seçim Komiteleri oluşturulurken isimler Köy ve mahallelere göre belirlendi. Komite üyeleri sorumlu oldukları bölgelerde seçim çalışmalarını yürütecek ve oradaki sandıklardan sorumlu olacaklar. İlçe Seçim Komiteleri, bir bölge koordinatörü tarafından sevk ve idare edilecekler.

Seçim Komiteleri ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için diğer partilerden ve adaylardan farklı bir strateji belirlediğini, seçim kampanyasını “Yüzyüze propaganda” metodu ile yapacaklarını ifade etti.

Ekonomik olarak gazete, TV ve bilbordlara reklam verecek ve büyük mitingler düzenleyecek  güçlerinin olmadığını söyleyen Büyükyılmaz, dezavantaj gibi görünen bu durumu avantaja çevirmek için yüzyüze çalışma yöntemini kullanacaklarını, bunun çok daha fazla getirisinin olacağını söyledi.

Büyükyılmaz, “Tabanımızı bir gönül seferberliğine davet ettik ve gönüllü çalışacak isimlerden oluşan 325 kişilik bir tim kurduk. Komitelerdeki arkadaşlarımız her gün en az bir nokta ziyareti yapacak. Böylece seçimlere kadar sıkmadığımız el kalmayacak” dedi.

Büyükyılmaz, seçim manifestosu çalışmalarının son aşamaya geldiğini Genel Başkan’ın yurt dışı ziyaretinden sonra düzenlenecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

DB/MAİL

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YDP’
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