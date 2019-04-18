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YDP’den Polis Genel Müdürü Manavoğlu’na ziyaret

18 Nisan 2019 Perşembe 12:45
YDP’den Polis Genel Müdürü Manavoğlu’na ziyaret
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet bugün Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

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YDP heyetinin Polis Genel Müdürlüğü avlusunda yürürken basının sadece görüntü almasına imkan verilen ziyarette, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir polis memuruyla yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü ifade edeceği ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na çiçek sunacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.04.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDP
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İkiyüzlüler 2019-04-18 13:15:38

Hadi oradan icraatlarınızla,fiillerinizle açıklamalarınızla memlekette her türlü haltı yiyip sonra da mağdurları oynamayı marifet sayıyorsunuz.Yasalara karşı suç işleyip,ayrıca suç işleyenleri de aklamaya kalkışıyorsunuz sonra da sağa sola saldırıyorsunuz.Maalesef fikrinizle zikriniz uyuşmuyor.Esas mesele de etnik kökene dayalı ayrımcılığı körüklüyorsunuz.Arap kökenli olmanıza rağmen (sakın ırkçılık olarak algılanmasın ama ) Türk olduğunuz söyleyip Esas Türk olan Kıbrıslı Türklere olmadık hakaretler yapıyorsunuz.Yazıklar olsun sizlere.Bokunuzu yedikten sonra temizlemeye çalışmak boşunadır.Halk sizin ne riyakar ve takiyyeci olduğunuzu çok iyi biliyor.

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