YDP’den Polis Genel Müdürü Manavoğlu’na ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet bugün Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.
Son Güncelleme: 18.04.2019 12:47
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet bugün Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.
Hadi oradan icraatlarınızla,fiillerinizle açıklamalarınızla memlekette her türlü haltı yiyip sonra da mağdurları oynamayı marifet sayıyorsunuz.Yasalara karşı suç işleyip,ayrıca suç işleyenleri de aklamaya kalkışıyorsunuz sonra da sağa sola saldırıyorsunuz.Maalesef fikrinizle zikriniz uyuşmuyor.Esas mesele de etnik kökene dayalı ayrımcılığı körüklüyorsunuz.Arap kökenli olmanıza rağmen (sakın ırkçılık olarak algılanmasın ama ) Türk olduğunuz söyleyip Esas Türk olan Kıbrıslı Türklere olmadık hakaretler yapıyorsunuz.Yazıklar olsun sizlere.Bokunuzu yedikten sonra temizlemeye çalışmak boşunadır.Halk sizin ne riyakar ve takiyyeci olduğunuzu çok iyi biliyor.