YDP’den Polis Genel Müdürü Manavoğlu’na ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet bugün Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

YDP heyetinin Polis Genel Müdürlüğü avlusunda yürürken basının sadece görüntü almasına imkan verilen ziyarette, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir polis memuruyla yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü ifade edeceği ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na çiçek sunacağı belirtildi.