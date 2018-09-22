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YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, pek çok Türk devleti ressamlarının eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül’de ziyarete açılacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:38
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de açılıyor

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların eserleri sergilenecek.

Müze, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Müzede KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti’nden ressamların resimleri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacağını söyledi.

Müzenin Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacağına inandığını belirten Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Ailesinin geleceği inşa edip ona yön verirken tarihine, eğitimine, ekonomisine, sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunun en önemli ve anlamlı göstergelerinden biri olacaktır” dedi.

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YDÜKıbrıs Modern Sanat MüzesiHaberGündemKıbrıs
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