YDÜ Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı İçin Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

YDÜ’’den verilen bilgiye göre, YÖK ve YÖDAK onaylı programlara 2019-2020 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi kabul edilecek.

Giriş Sınavı; Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı’nda 31 Ocak Cuma günü saat 10:00’da yapılacak.