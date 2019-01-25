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YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd

25 Ocak 2019 Cuma 18:14
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd

 Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sınav saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak. 
SON BAŞVURU 31 MAYIS...

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Sınava katılacak öğrencilerin en geç 31 Mayıs tarihine kadar YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.
Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. 
Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecek.
SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilecek

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