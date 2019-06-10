YDÜ Tiyatro Bölümü’ne Başvuru Süreci 13 Haziran’da Sona Eriyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün özel yetenek sınavlarına başvuru sürecinin, 13 Haziran Perşembe günü sona ereceği açıklandı.
Dramatik Yazarlık Yetenek Sınavı’nda yaş sınırı aranmıyor. Adayların sınavdan bir saat önce sınav yerinde hazır olması gerekiyor.
T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine başvurarak; KKTC yurttaşı adaylar ise, YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat
ederek sınav kaydını yaptırabilecekler.