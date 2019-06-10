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YDÜ Tiyatro Bölümü’ne Başvuru Süreci 13 Haziran’da Sona Eriyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:50
YDÜ Tiyatro Bölümü’ne Başvuru Süreci 13 Haziran’da Sona Eriyor
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün özel yetenek sınavlarına başvuru sürecinin, 13 Haziran  Perşembe günü sona ereceği açıklandı. 

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YDÜ’den yapılan açıklamada,  Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dal’ları özel yetenek sınavları 14 Haziran Cuma günü saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nde  gerçekleştirilecek.

Dramatik Yazarlık Yetenek Sınavı’nda yaş sınırı aranmıyor. Adayların sınavdan bir saat önce sınav yerinde hazır olması gerekiyor.

T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine başvurarak; KKTC yurttaşı adaylar ise, YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat   
ederek sınav kaydını yaptırabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
YDÜ
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