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Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti

TC Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, THY'nin KKTC'de öğrenim gören öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimi hakkında, "Girişimlerimiz sonuç vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:23
Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti

TC Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, THY'nin KKTC'de öğrenim gören öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimi hakkında, "Girişimlerimiz sonuç vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasına ilişkin, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yükseköğretime olduğu kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer verdiklerini belirtti.

İlgili bakanlar ve kurum başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde KKTC'deki devlet-vakıf, vakıf-şirket üniversitelerinin ve öğrencilerinin durumlarını sıkça ele aldıklarını aktaran Saraç, THY tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Saraç, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı.

THY yönetimine aldıkları bu karardan dolayı KKTC'de okuyan öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Yekta Saraç
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indirim mi '' :) 2019-09-11 17:36:20

Şaka gibi, Hemen hesap yapalım 300 tl ye tek yön bilet buldunuz diyelim, %15 indirimi 45 tl, bilet oldu 255 tl, bu indirim thy ve anadolu jet ile uçacak kişileri ne kadar ilgilendirir ? ne kadar kesesine yardımcı olur. kim 45 tl aldı diye indirim oh gerçekten indirim oldu yardım oldu der.? kimse demeeez.. %50 yapında öğrenci azda olsa sevinsin..şaka yapılmasın indirimse gerçek cüzdana dokunan bişiler yapılsın. Destek olunacaksa..

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