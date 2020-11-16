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Yenal Senin'den açıklama

UBP ve HP yetkililerinin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında masaya oturmasından yarım saat önce bir programa katılan HP Genel Başkanı Senin, UBP’nin “seçim hükümeti” bağlamında ikinci tur girişimi gerçekleştireceğini belirterek “Parti Meclisimiz UBP ile uzun soluklu bir icraat hükümeti konusunda ikili bir koalisyona girmeme kararı aldı” hatırlatmasını yaptı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:56
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Yenal Senin'den açıklama

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi yetkililerinin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında masaya oturmasından yarım saat önce bir programa katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin bir programa konuk olarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Senin, UBP-HP koalisyonunun yeniden kurulduğuna yönelik kulis bilgilerin dolaştığı anlardan dakikalar önce yaptığı açıklamasında, UBP’nin “seçim hükümeti” bağlamında ikinci tur girişimi gerçekleştireceğini, son sözün HP Parti Meclisi’nde olduğunu belirtti, “Parti Meclisimiz UBP ile uzun soluklu bir icraat hükümeti konusunda ikili bir koalisyona girmeme kararı aldı” hatırlatmasını yaptı.

Senin, UBP ile seçim hükümeti olasılığına ilişkin “Parti Meclisimizde değerlendireceğiz” dedi, “Bu yeşil ışık yaktık anlamına gelmemeli” uyarısında da bulundu.

Geniş tabanlı bir hükümet formülü isteklerinin devam ettiğini belirten Senin, “Ancak bu formül sadece bizim isteğimizle olabilecek bir şey değil” dedi.

Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ara seçime vurgu yapan Senin, “Haziran’da hali hazırda bir seçim olacak” vurgusu yaparak, olası bir seçim hükümetine ilişkin nihai kararın Parti Meclisi’nde olduğunu ifade etti.

KULİSLERDE NELER KONUŞULUYOR?

UBP-HP koalisyonuna ilişkin kulislerde, hükümetin Ersan Saner Başbakanlığında kurulacağı ifade ediliyor.

İddialara göre Meclis Başkanlığı UBP’de olacak, kabinede bazı bakanlıklarda değişimler yaşanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda değişimler yaşanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Kudret Özersay ve Ayşegül Baybars’ın yeni kabinede olmayacağı da konuşuluyor.

KIBRIS POSTASI

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