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Yeni açılımlar bugün başlıyor

01 Mart 2021 Pazartesi 09:12
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Yeni açılımlar bugün başlıyor

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte gündeme gelen yeni açılımlar bugün uygulanmaya başlanıyor…Sokağa çıkma yasağı 8 Mart’a kadar geceleri devam edecek…Uygulamaya girecek yeni açılımla bar, kahvehane, restoran, meyhane gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

1-8 Mart tarihleri arasında uygulanacak koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olacak işletmeler 1-5 Mart tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

6 Mart Cumartesi günü sadece market, kasap, eczane, fırın, benzin istasyonu, restorantların paket servisleri, açık pazarlar, tarım hayvancılık ve buna bağlı sanayi hizmeti veren yerler; 7 Mart Pazar günü ise sadece eczane, fırın ve benzin istasyonları açık olacak.Devlet ve özel okullarda eğitim 8 Mart’a kadar çevrimiçi olarak devam edecek. Dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve özel eğitim de buna dahil. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

Belediyelerin Pazar yerleri de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği şartlarda halka hizmet verebilecek. Paket Servisi hizmeti veren işletmeler Pazar günü hariç saat 21.00’e kadar müşterilerine hizmet götürebilecek.Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere gidiş İlçe Emniyet Kurulları’nın denetimine tabi olacak, Lefkoşa -Girne arası gidiş gelişler ise serbest olacak.

Kademeli açılma kararları çerçevesinde berber, kuaför, güzellik salonları, çalışanlarının PCR testlerinin 3 Mart’a kadar tamamlanması koşulu ile 4 Mart’tan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği koşullarda ve randevulu olarak hizmet vermeye başlayabilecek.Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler ise, son 3 gün içinde yapılmış PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile geçiş yapabilecek.

Öte yandan kredi ödemeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname üretti. Buna göre ödeme güçlüğü çeken tüm vatandaşların borçları yapılandırılacak. Yasa gücünde kararname kapsamında, borçlunun mevcut kredisini yapılandırması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak.

Kararname, belirli süreli kredilerin orijinal vadesinin 6 aya kadar uzatılması veya orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelenmesi şeklindeki yapılandırmalarda uygulanan faiz oranlarında borçlu aleyhine bir değişiklik yapılmamasını içeriyor.
        
 

Son Güncelleme: 01.03.2021 10:39
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