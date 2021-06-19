Dernek açıklamasına göre, MÜSİAD KKTC Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genel Kurulda Kurucu Başkan Okyay Sadıkoğlu görevini Ramazan Gündoğdu’ya devretti.
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu oldu.
19 Haziran 2021 Cumartesi 13:47
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Dernek açıklamasına göre, MÜSİAD KKTC Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.