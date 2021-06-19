Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:47
17 Okunma
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu

Dernek açıklamasına göre,  MÜSİAD KKTC Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genel Kurulda Kurucu Başkan Okyay Sadıkoğlu görevini Ramazan Gündoğdu’ya devretti. 

Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan Temsil Etti
Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan Temsil Etti
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim